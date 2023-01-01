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У Раді ЄС головування перейшло до Швеції, яка запевнила у підтримці України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ульф Крістерссон та Шарль Мішель
Фото: Depositphotos

Повноваження голови Ради Євросоюзу з 1 січня 2023 року перейшли від Чехії до Швеції, яка заявила, що продовжить підтримку України. Про це повідомляє пресслужба шведської місії.

Стокгольм замінить Прагу у ході запланованої ротації, що відбувається раз на шість місяців.

— Швеція приймає головування в Раді ЄС у період історичних викликів для держав-членів та Союзу в цілому. Незаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою європейській безпеці з тяжкими наслідками для міграції, а також глобального постачання продовольства та енергії.

Україна бореться за своє виживання як нація, а також за безпеку та життя своїх громадян. ЄС та його держави-члени надали безпрецедентну підтримку Україні та твердо стоятимуть на її боці, – йдеться в повідомленні.

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Стокгольм також оголосив пріоритетні напрями головування в ЄС: безпека, сталий розвиток, перехід на зелену енергетику та демократичні цінності.

Швеція пообіцяла приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Києву, а також підтримувати Україну на шляху до ЄС. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що очікує від головування Швеції “подальших практичних кроків на шляху інтеграції України в ЄС”.

Стокгольм очолюватиме Раду ЄС до 30 червня 2023 року, після чого повноваження голови передадуть Іспанії.

Чехія під час головування не тільки активно підтримувала Україну, але й винесла питання про обмеження видачі шенгенських віз росіянам на обговорення Ради ЄС. Незабаром після цього країни Шенгенської зони припинили дію укладеної з РФ угоди про спрощений режим видачі віз.

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