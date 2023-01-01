У США питання Криму жодного разу не звучало окремо від інших окупованих Росією областей – посол

Січень, 01 в 14:38

Посол України у США Оксана Маркарова заперечила, що у Вашингтоні вважають, що Крим “чіпати не варто”. За її словами, жодного разу питання Криму не звучало окремо.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо НВ.

— Крим – це Україна. Ця позиція ніколи не підіймалася нашими (партнерами, – Ред.). Формула миру – це пропозиція України, це бачення України, які всі дипломати активно обговорюють з нашими союзниками. До того, як вони були президентом сформульовані Формулою миру з десятьма кроками, ці позиції були озвучені президентом Зеленським практично з повномасштабного вторгнення: повернення нашої територіальної цілісності. Коли ми про це говоримо, то йдеться про міжнародно визнані кордони України.

Маркарова підкреслила, що в цьому випадку Крим – нічим не відрізняється від інших областей, що були захоплені Росією у 2014-2015 роках, або тих, які були тимчасово окуповані у цьому році.

Зараз дивляться

— Відновити територіальну цілісність, повернути всіх наших людей, притягнути всіх до відповідальності, відбудувати – все, що написано у формулі миру – це стратегія, в якій ми рухаємося.

За словами пані посла, в України є чітке розуміння, як має виглядати наша перемога. Зокрема вона наголосила, що одним із завдань є переконання, що перемога України та поразка автократичної Росії потрібна всьому світу.

Ексгенерал армії США Бен Годжес вважає, що Україна зможе повернути Крим до серпня 2023 року. За його словами, “Крим дедалі більше схожий на пастку для російських військ”, оскільки “система логістики РФ дуже хитка, і вона перебуває під величезним тиском”.

Джерело: Радіо НВ