Байден незабаром оголосить, чи знову балотуватиметься в президенти США – Politico

Січень, 02 в 0:58

Лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден незабаром оголосить кінцеве рішення у питанні, чи йтиме на другий президентський термін.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, наближені до президента.

Попередньо відомо, що своє рішення Байден може оголосити вже в середині лютого 2023 року.

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За даними видання, лідер США обговорював це питання з усією родиною під час відпустки на острові Сен-Круа.

– Джо Байден може вже у середині лютого повідомити про своє остаточне рішення боротись за пост президента США у 2024 році, – пише Politico.

Зазначається, що 2023 рік почався для Байдена та його партії більш політично вдалим. Це, зокрема, викликано й тим, що він висловив підтримку Україні.