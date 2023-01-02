Січень, 02 в 20:21

Новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що значну гуманітарну допомогу Україні буде продовжено.

За даними видання Times of Israel, під час свого виступу перед співробітниками МЗС Коен відмовився коментувати запит України на оборонне озброєння від Ізраїлю.

– Одну річ ми зробимо точно – менше говоритимемо публічно, – сказав він.

Також Коен зазначив, що у підході Ізраїлю до війни в Україні відбудуться деякі зміни.

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Після церемонії зустрічі в МЗС заплановано його бесіду з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Також Коен повідомив, що 3 січня він має поговорити зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 313-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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