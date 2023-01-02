Навіть погода проти Путіна: аномально тепла зима дозволяє Європі економити газ

Січень, 02 в 18:14

Економія газу та зниження цін на нього у Європі стали можливими завдяки аномально теплій погоді на Новий рік, яку синоптики прогнозують на континенті також протягом перших тижнів січня.

В умовах енергетичної кризи, яку спричинило повномасштабне вторгнення РФ до України, це гарна новина для країн ЄС, вважають аналітики, проте погана – для Володимира Путіна, який думав, що європейці не виживуть без російського газу.

На Новий рік у Польщу, Чехію, Німеччину, Францію, Нідерланди та інші європейській країни завітала справжня весна. Зокрема, у Варшаві 1 січня було +18 градусів, у Празі навіть трохи вище.

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У Києві також зафіксували температурний рекорд – вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря у столиці становила +10,3, що на 4,4 градуса вище, ніж торік. Такі показники відповідають середині квітня, а кліматична норма перевищена на 13,8 градуса.

Через зниження попиту Європа не виснажує газові підземні сховища. Тому якщо друга половина зими буде помірно холодною, енергоносіїв має вистачити до кінця опалювального сезону, зазначають аналітики.

Відповідно, це впливає і на ціну, що є найкращим показником у газовій війні Путіна проти Європи. Зокрема, цього тижня вартість ф’ючерсів на хабі TTF у Нідерландах впала нижче €80 за мегават/годину. Це найнижчий показник з моменту вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.