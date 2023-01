Україна швидше поверне Крим за однієї умови – Годжес

Терміни звільнення Криму безпосередньо залежать від постачання західними партнерами Україні високоточної зброї більшої дальності та збереження санкцій проти РФ.

Таку думку на своїй сторінці у Twitter висловив колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес.

After 8 years and with all the advantages, this is all that Russia controls! @berlin_bridge Ukraine will liberate Crimea by end of August if we continue to provide what we said we’d provide and if we keep Sanctions in place. Sooner if we provided longer range precision weapons. https://t.co/J5V3wNHBNa

— Ben Hodges (@general_ben) January 2, 2023