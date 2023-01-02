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Україна швидше поверне Крим за однієї умови – Годжес

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Генерал Бен Годжес
Фото: Getty Images

Терміни звільнення Криму безпосередньо залежать від постачання західними партнерами Україні високоточної зброї більшої дальності та збереження санкцій проти РФ.

Таку думку на своїй сторінці у Twitter висловив колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес.

– Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції. Швидше, якщо ми надамо високоточну зброю більшої дальності, – зазначив американський військовий.

 

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Нещодавно Бен Годжес говорив, що до серпня 2023 року Україна поверне собі Крим.

На його думку, головні причини – це матеріально-технічне забезпечення ЗСУ і водночас дуже хитка логістика РФ, для військ якої півострів перетворився на пастку.

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