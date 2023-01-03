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Рішення для наближення перемоги України: про що говорили Зеленський та прем’єр Британії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Рішення для наближення перемоги України: про що говорили Зеленський та прем’єр Британії
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обговорили оборонну співпрацю.

Глава держави анонсував, що Британія та Україна спільно активізують сили для наближення перемоги нашої держави у 2023 році. Вже є чіткі рішення, спрямовані на цей процес, запевняє президент.

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– Погодилися активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Маємо для цього конкретні рішення, – стверджує Зеленський.

Велика Британія залишається однією з держав, які надають потужну підтримку Україні після повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації.

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