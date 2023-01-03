Військове вторгнення РФ в Україну стало геополітичним землетрусом, який змінив відносини між Росією і ЄС.

Про це у своєму блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Він наголосив на тому, що ставка Путіна не спрацювала і європейські країни змогли позбутися залежності від російської енергії.

– Минув бурхливий рік. Вторгнення Росії в Україну стало геополітичним землетрусом. Воно спричинило, зокрема, серйозну енергетичну кризу в ЄС. Водночас, незважаючи на нашу залежність від імпорту російських викопного палива, ми не піддалися на шантаж Путіна. Ми змогли заповнити нестачу (газу – Ред.) та завершити важливі реформи для прискорення енергетичного переходу. Вони мали великий геополітичний ефект, – написав Жозеп Боррель.

За словами Борреля, Росія почала шантажувати Євросоюз ще у 2021 році, обмеживши постачання газу за чинними довгостроковими контрактами.

Після 24 лютого 2022 року шантаж посилився, і це спровокувало величезні проблеми для ЄС.

У серпні 2022 року вартість газу на хабі в Нідерландах перевищили €300 за МВт-год порівняно з €20 у 2020 році. Одночасно Європа зіткнулася з кризою на ринку електроенергії через неполадки на французьких атомних електростанціях та низький виробіток на гідроелектростанціях у зв’язку з посухою.

Подвійна криза призвела до швидкого зростання цін на енергоносії як для бізнесу, так і для населення ЄС. Але Євросоюз вистояв і не піддався на шантаж Путіна, наголосив Боррель.

– Особливо цікаво відзначити, як швидко відреагувала Німеччина. Імпорт російського газу скоротився з 55% від загального обсягу на початку 2022 року до нуля. Імпорт нафти – з 40% до нуля. Це поворотний момент у відносинах між ЄС та Росією, які досі багато в чому залежали від енергетичного питання, – зауважив Боррель.

Водночас він попередив, що енергокриза ще не завершилась: ціни на енергоносії хоч і повернулись на довоєнний рівень, проте залишаються високими, і 2023 рік може бути непростим з погляду забезпечення Європи газом.