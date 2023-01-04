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Війна проти України послаблює РФ, яка занурюється у хаос – спецслужби Польщі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кремль
Фото: Unsplash

Країна-агресор Російська Федерація починає все більше занурюватися в хаос та слабшає через розпочату повномасштабну війну проти України.

Про це заявив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін. За його словами, відповідні ознаки спостерігають польські спецслужби.

Жарін зазначив, що у Москві відбуваються масові затримання, внутрішні спецслужби РФ здійснюють панічні дії, відбуваються облави на призовників, а у військових базах РФ регулярно щось вибухає.

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– Останні дані говорять про те, що Росія занурюється в хаос. Війна проти України послаблює Росію. Це добрі новини, – стверджує він.

Водночас на території Російської Федерації наростає економічна криза, а РФ не здатна забезпечити громадян навіть елементарними послугами.

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