Байден підтримує справедливий мир в Україні, який має містити принципи ООН – Білий дім
Справедливий мир в Україні має передбачати суверенітет та територіальну цілісність країни.
Про це на брифінгу повідомила речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр.
За її словами, Джо Байден підтримує справедливий мир, який має містити принципи Організації об’єднаних націй, це є однією із цілей США на 2023 рік.
Жан-П’єр заявила, що Росія не готова до серйозної дипломатії, а навпаки підвищує ставки у війні проти України.
– Вони подвоюють ставку на анексію української території та наполягають на тому, що вони її збережуть. І це те, що вони роблять. Тож це взагалі не основа для справжньої дипломатії, — сказала вона.
Спікерка Білого дому наголосила, що США продовжать надавати військову допомогу Україні, щоб вона була у вигіднішому становищі, коли настане момент переговорів.