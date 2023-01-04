Байден підтримує справедливий мир в Україні, який має містити принципи ООН – Білий дім

Січень, 04 в 10:43

Справедливий мир в Україні має передбачати суверенітет та територіальну цілісність країни.

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, Джо Байден підтримує справедливий мир, який має містити принципи Організації об’єднаних націй, це є однією із цілей США на 2023 рік.

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Жан-П’єр заявила, що Росія не готова до серйозної дипломатії, а навпаки підвищує ставки у війні проти України.

– Вони подвоюють ставку на анексію української території та наполягають на тому, що вони її збережуть. І це те, що вони роблять. Тож це взагалі не основа для справжньої дипломатії, — сказала вона.

Спікерка Білого дому наголосила, що США продовжать надавати військову допомогу Україні, щоб вона була у вигіднішому становищі, коли настане момент переговорів.