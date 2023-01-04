Січень, 04 в 10:29

Київ почесно став найкращим містом світу 2023 року за версією агенції Resonance.

Експерти провідного консультанта у сфері туризму, нерухомості та економічного розвитку називають столицю України “маяком мужності та стійкості, що веде непокірну націю проти кривавого агресора”.

Одним із символів Києва, на їхню думку, є Києво-Печерська лавра – прекрасний комплекс церковних споруд на пагорбі, який заснований як печерний монастир в XI столітті, і акцентують на тому, що він старший за Москву.

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Вони також звертають увагу на те, що попри ракетні обстріли та атаки дронами з боку РФ, у місті продовжується будівництво житла та інфраструктури.

– Ніяка геополітична криза, суперечливі вибори чи нависла загроза російського вторгнення не стали на заваді новим інвестиціям: будівельні крани стоять скрізь, – наголошують експерти.

Resonance також оприлюднив традиційний рейтинг – 100 найкращих міст світу 2023 року для життя, роботи, інвестицій та подорожей.

У ньому вкотре на першій сходинці Лондон, далі – Париж, Нью-Йорк, Токіо і Дубай.

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував визнання Києва найкращим містом світу 2023 року за версією міжнародної агенції Resonance.

– Київ сьогодні – це серце Європи, яке продовжує битися за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців, – наголосив він.

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Джерело: Resonance