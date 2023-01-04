США перекидають до Європи танки і БМП для посилення східного флангу НАТО – Euractiv

Січень, 04 в 14:36

Сполучені Штати Америки перекидають військову техніку до Нідерландів, а потім – до Польщі та Литви, щоб посилити східний фланг НАТО, пише Euractiv.

На територію Нідерландів американське озброєння надходитиме до початку лютого. З міста Вліссінген його переправлять у Східну Європу автомобільним, залізничним і водним транспортом.

До складу армійської бригади входить 1 275 одиниць техніки, включно з танками M-1 Abrams, бойовими машинами піхоти Bradley та іншим обладнанням.

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Вона перебуватиме в Польщі та Литві протягом шести місяців.

18-19 січня у Брюсселі збереться Військовий комітет – вищий військовий орган НАТО.

У засіданні візьмуть участь 32 начальники штабів оборони, які обговорять питання, що мають стратегічне значення для НАТО.

Джерело: Euractiv