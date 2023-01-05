Ексглава НАТО закликав продемонструвати Китаю наслідки, якщо він нападе на Тайвань

Січень, 05 в 15:11

Демократичні країни повинні чітко дати зрозуміти, з якими серйозними економічними наслідками зіткнеться Китай, якщо вирішиться вдатися до військової агресії проти Тайваню.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час візиту на острівну державу.

Китай, який вважає Тайвань своєю провінцією, що відкололося, попри рішучі заперечення острова, посилює на нього свій тиск. Зокрема, вдається до провокацій поблизу острова із застосуванням китайських ВПС.

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Андерс Фог Расмуссен провів паралель між вторгненням Росії в Україну та військовою агресією Китаю проти Тайваню, заявивши, що демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити перемогу України та стримати Пекін від нападу на Тайбей.

— Будь-яка спроба Китаю силою змінити статус-кво на Тайвані повинна викликати таку ж єдину відповідь, і ми повинні дати зрозуміти це Китаю зараз, — сказав Расмуссен.

За його словами, Китай більш залежний від глобальних ланцюгів постачання, аніж РФ. Тому, на його думку, роз’яснення серйозних економічних наслідків будь-якої атаки зараз було б потужним стримуючим фактором.

Расмуссен додав, що вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін уважно стежить за розвитком війни в Україні.

— Усі ті, хто вірить у демократичний Тайвань і заснований на правилах міжнародний порядок, повинні працювати над тим, щоб Україна перемагала. Народ України та народ Тайваню мають вирішувати власне майбутнє, тому вільний світ повинен надати їм нашу підтримку.

Він додав, що європейські країни можуть приєднатися до спільних навчань із військовими силами Тайваню. Також він закликав країни Європи запропонувати “всеохоплюючі” санкції проти Пекіна, якщо він коли-небудь наважися застосувати зброю щодо Тайваню.

Як довго Тайвань був під контролем Китаю?

Згідно з історичними джерела, вперше острів потрапив під повний контроль Китаю в XVII столітті за правління династії Цін. У 1895 році після поразки у першій китайсько-японській війні острів віддали Японії. Але після поразки Японії у Другій світовій у 1945 році Китай знову захопив острів.

Однак на материковому Китаї спалахнула громадянська війна між націоналістичними урядовими силами на чолі з Чан Кайші та Комуністичною партією Мао Цзедуна.

Після перемоги комуністів вони зосередили уряд у Пекіні. А Кайші з однодумцями втекли на Тайвань, де правили наступні кілька десятиліть.

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Пекін посилається на цю історію, щоб стверджувати, що Тайвань спочатку був китайською провінцією. Однак тайванці розглядають її як підтвердження, що вони ніколи не були частиною сучасної китайської держави, яка була вперше сформована після революції в 1911 році, або КНР, яка була створена за правління Мао в 1949 році.

Наразі лише 13 країн та Ватикан визнають Тайвань суверенною державою.