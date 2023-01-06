HIMARS відсвяткували Різдво, а 6-7 січня – робочий день: світові лідери та соцмережі про кремлівське “перемир’я”

Січень, 05 в 23:02

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про “відкритість РФ до діалогу про війну в Україні”. Він заявив, що Києву треба враховувати “нові територіальні реалії”. Проте такий розвиток подій не влаштовує українську сторону, яка прагне звільнити всі свої землі від окупантів.

Зокрема, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував Москві повернутися в новорічну ніч, коли прогриміла серія потужних ракетних вибухів по різних містах України.

– Можливо, росіяни не розуміють людської мови. Пропоную Путіну/Гундяєву/іншим повернутися на 25 грудня або в ніч з 31 грудня на 1 січня. Під виття ракет і безпілотників, які летять вбивати українців, обговорити “різдвяне перемир’я”. У кривавих пейзажах, таких дорогих їхнім серцям, – зазначає він.

Цинізм РФ та терор українців

У Міністерстві оборони України вважають, що це була цинічна заява після 10 місяців геноциду наших мирних людей та маленьких дітей.

Зараз дивляться

– Цинізм. Агресор, який обстрілював мирні українські міста 24-25 грудня та в новорічну ніч, запропонував різдвяне “припинення вогню” 6-7 січня. Після 10 місяців геноциду, після сотень знищених українських церков, чи не пізно Кремлю подумати про Бога?

Робочий день у HIMARS

Водночас в Інформаційних військах України попереджають російського диктатора, що у реактивних артилерійських систем HIMARS буде звичайний робочий день, натякаючи на майбутні точкові удари ЗСУ по позиціях чи складах загарбників.

– Передайте Путіну, що наші HIMARS відсвяткували Різдво з 24 на 25 грудня, а тому 6 та 7 січня у них робочий день, – йдеться у повідомленні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов слідом за представником Офісу президента України відкинув можливість оголосити різдвяне “припинення вогню”, яке “люб’язно” запропонував Кремль після 10 місяців ракетного терору.

– Україна не вестиме з Росією жодних переговорів про “різдвяне перемир’я”. Російські війська просто мають покинути територію України, – вважає він.

Путін хоче відновити сили та продовжити війну

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також переконана, що Путін хоче продовжити війну після невеликої перерви.

– Якби Путін хотів миру, він відправив би своїх солдатів додому, і війна б закінчилася. Мабуть, він хоче продовжити війну після невеликої перерви, – попереджає Бербок.

Військовий експерт і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко стверджує, що заяви Кремля – це чергова інформаційно-пропагандистська акція.

На його думку, немає жодних щирих передумов, які свідчать про те, що Росія готова припинити бойові дії або відмовитися від планів захопити Україну.

– Заява російського керівництва дуже просто “розбивається” об одну просту річ. У релізі пресслужби Путіна за підсумками його переговорів із турецьким лідером Ердоганом зазначено, що Україна повинна визнати територіальні втрати та піти на територіальні поступки Росії, – звернув увагу Мусієнко.

Реакція українців теж не змусила довго чекати. Вони переконані, що це чергова російська пастка, в яку більше Україна та світ ніколи не повірять.

За даними InformNapalm з посиланням на джерела, наближені до бойовиків “ДНР”, є висока ймовірність, що декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих росіянами територіях можуть бути заміновані та підірвані під час святкової ранкової служби 7 січня.

За попередньою інформацією, окупанти хочуть зняти пропагандистські сюжети для внутрішньої російської аудиторії й таким чином ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації на території РФ.

В InformNapalm вважають, що публічна заява Путіна може бути непрямим свідченням інформаційної підготовки до терористичного акту в дусі вже звичних для РФ операцій “під чужим прапором”.

Одне з джерел стверджує, що в місцях підриву храмів у сюжетах для пропаганди росіяни планують зняти уламки HIMARS, привезені з інших місць вибухів.