Надто важкі? Чому США виключають постачання танків Abrams Україні – WP

Січень, 05 в 9:54

У Білому домі продовжують виключати постачання Україні бойових танків Abrams, які важать 55 тонн, пише видання The Washington Post з посиланням на високопосадовця у Вашингтоні.

Проте, за словами чиновника, справи не тільки в тому, що ці танки дуже важкі, газотурбінний двигун Abrams споживає дуже багато пального, вони часто ламаються і вимагають великого досвіду в обслуговуванні.

– Бойові танки настільки важкі, що 45-го президента Трампа відмовили від планів включити їх до програми святкування Дня незалежності у 2019 році, оскільки їхні гусениці зі сталевих пластин могли зруйнувати міські вулиці, – пише видання.

Президент США Джо Байден увечері 4 січня підтвердив, що Україна може отримати американські бойові машини піхоти Bradley.

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Розмови про передачу БМП Bradley з’явилися після того, як Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло про намір США передати Україні подібну техніку.