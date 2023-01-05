Немає раціональних причин не постачати танки західного зразка Україні – Зеленський

Січень, 05 в 0:03

Україна отримає більше бронетехніки для воїнів ЗСУ, зокрема, колісні танки французького виробництва. Це дає чітким сигнал всім партнерам, що немає жодних раціональних причин не постачати танки західного зразка Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозвернення 4 січня, коментуючи нову військову допомогу від Франції.

Зараз дивляться

– Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців, – стверджує глава держави.

На його думку, це надзвичайно актуальний сигнал, тому що необхідно закінчити російську агресію проти України саме у 2023 році.