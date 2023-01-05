У Білому домі спростували черговий фейк РФ про знищення HIMARS в Україні

Січень, 05 в 12:34

У США немає підтвердження інформації Москви про те, що російські військові знищили артилерійську систему HIMARS в Україні, заявив на брифінгу представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

– Я бачив заяви Росії про те, що вони уразили систему HIMARS, і у відповідь на це у нас немає інформації, що підтверджує це повідомлення, – сказав він.

Кірбі нагадав, що РФ не вперше заявляє про знищення HIMARS, припускаючи, що це частина інформаційної кампанії Володимира Путіна, яка зображує напад Росії на Україну як “оборонну військову операцію”.

– Будьмо абсолютно відвертими. Це війна Росії проти України. І Путін може стверджувати скільки завгодно, що це якась боротьба проти Заходу, що це екзистенційно важливо для його безпеки, що це США проти Росії, що це НАТО проти Росії – ми всі знаємо, що це абсолютна нісенітниця, – сказав Кірбі.

Він також запевнив, що США й надалі надаватимуть Україні системи, які їм необхідні для самозахисту.

Зараз дивляться

Міністерство оборони РФ у вівторок, 3 січня, повідомило у звіті, що знищили “дві пускові рампи для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS американського виробництва”.