Це стало б початком: Арестович розповів, за яких умов можуть відбутися переговори з РФ

Січень, 06 в 0:04

Якщо Російська Федерація повністю виведе всю свою армію з території України, тоді це може стати початком переговорів. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у коментарі Марку Фейгіну.

Він запитав Арестовича, як би відреагувала Україна, якби дійсно російська сторона заявила про виведення військ, чи могло б це спричинити серйозне обговорення про можливість переговорів.

– Всі привітали б цей крок. Це стало б початком справді розрядки, справді переговорів. Тільки ще одна заминочка – треба було б виплатити репарації, а військових злочинців і Путіна кудись подіти. Переговори відбудуться тільки на одній умові – жодного російського солдата на нашій території, включно з Кримом. Тоді ми ще подумаємо, тому що є інше рішення президента з приводу того, що не буде переговорів саме з Путіним – зазначив він.

Арестович поділився, що попри заяви Кремля, Росія перекидає особовий склад і військову техніку на Запорізький і Донецький напрямки.

Зараз дивляться

– На фронті приблизно та сама обстановка. Вони перекидають війська на Запорізький напрямок, на Бахмут, Соледар, Луганськ і Лиман. Це заходять російські мобіки (мобілізовані солдати, – Ред.), яким пощастило, оскільки їх одразу не закинули на фронт, два-три місяці готувалися. Вони поповнили кадрові частини, і зараз ці частини акуратненько, по роті, по батальйону починають заходити, – стверджує Арестович.

Джерело: Фейгін Live