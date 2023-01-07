РФ оголошує про “припинення вогню” і стріляє: Подоляк про брехливі заяви Москви

Січень, 07 в 18:00

Країна-агресор Російська Федерація вже майже 11 місяців вбиває українців, а потім починає публічно критикувати рішення України не підтримувати брехливу пропозицію про “різдвяне перемир’я”.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter. За його словами, Росія продовжує завдавати ударів на фронті після оголошення несправжнього “припинення вогню”.

– РФ односторонньо вторглась і майже 11 місяців вбиває українців. Але обурюється: чому ви чините опір? РФ односторонньо оголошує фейкове “припинення вогню” на 36 годин, стріляє на всій лінії зіткнення. Але знову публічно ниє: чому Україна не підтримує нашу брехливу пропозицію?

Варто зазначити, що після псевдопропозиції Кремля про “різдвяне перемир’я” армія РФ обстріляла Херсон, Бахмут та інші українські міста.