Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

РФ оголошує про “припинення вогню” і стріляє: Подоляк про брехливі заяви Москви

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Країна-агресор Російська Федерація вже майже 11 місяців вбиває українців, а потім починає публічно критикувати рішення України не підтримувати брехливу пропозицію про “різдвяне перемир’я”.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter. За його словами, Росія продовжує завдавати ударів на фронті після оголошення несправжнього “припинення вогню”.

– РФ односторонньо вторглась і майже 11 місяців вбиває українців. Але обурюється: чому ви чините опір? РФ односторонньо оголошує фейкове “припинення вогню” на 36 годин, стріляє на всій лінії зіткнення. Але знову публічно ниє: чому Україна не підтримує нашу брехливу пропозицію?

Варто зазначити, що після псевдопропозиції Кремля про “різдвяне перемир’я” армія РФ обстріляла Херсон, Бахмут та інші українські міста.

Зараз дивляться
Читайте
Спротив вітає з Різдвом: у Маріуполі на площі Свободи зник російський прапор

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка