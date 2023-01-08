Січень, 08 в 19:13

Велика Британія та Нідерланди спільно організують велику міжнародну зустріч у Лондоні щодо розслідування військових злочинів Росії в Україні.

У березні у Лондоні міністр юстиції Британії Домінік Рааб разом зі своїм голландським колегою проведе зустріч, на якій зберуться міністри юстиції з усього світу, щоб підтримати розслідування Міжнародним кримінальним судом (МКС) військових злочинів Росії в Україні.

— Це спрямовано на збільшення глобальної фінансової та практичної підтримки, що надається МКС, і координацію зусиль для забезпечення того, щоб він мав усе необхідне для проведення розслідувань і судового переслідування винних, — йдеться в заяві уряду Великої Британії.

За словами Рааба, минув майже рік після незаконного повномасштабного вторгнення, тому міжнародне співтовариство має надати сильнішу підтримку МКС, “щоб військові злочинці могли бути притягнуті до відповідальності за звірства, свідками яких ми є”.

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Прокурор МКС Карім Хан виступить на зустрічі в Лондоні, під час якого розповість про роботу суду та “ролі міжнародного співтовариства в підтримці його розслідувань”.

Британські політики також висловили свою підтримку створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії в Україні.

Пропозицію підтримали британські політики, зокрема лідер опозиції Кейр Стармер і колишній лідер Консервативної партії та депутат Ієн Дункан Сміт.