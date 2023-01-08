Череватий спростував заяву РФ про загибель українських військових під час обстрілу Краматорська

Січень, 08 в 17:41

Україна заперечує заяву Москви про загибель великої кількості українських військових під час нещодавніх ракетних атак Росії по Краматорську Донецької області.

– Це нісенітниця, — заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий у відповідь на заяву росіян.

Журналісти CNN зазначають, що не помітили жодних ознак значної кількості загиблих чи поранених внаслідок ракетних атак. У Краматорську та його околицях, зокрема, в районі міського моргу, незвичайної активності немає, повідомляє команда видання.

Раніше Москва стверджувала, що понад 600 українських військових загинули під час російського удару по Краматорську, здійсненого у відповідь за атаку на окуповану кремлівською армією Макіївку минулого тижня, йдеться в заяві Міноборони РФ.

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Удар у Макіївці був націлений на професійно-технічне училище, де перебували російські призовники.