Череватий спростував заяву РФ про загибель українських військових під час обстрілу Краматорська
Україна заперечує заяву Москви про загибель великої кількості українських військових під час нещодавніх ракетних атак Росії по Краматорську Донецької області.
– Це нісенітниця, — заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий у відповідь на заяву росіян.
Журналісти CNN зазначають, що не помітили жодних ознак значної кількості загиблих чи поранених внаслідок ракетних атак. У Краматорську та його околицях, зокрема, в районі міського моргу, незвичайної активності немає, повідомляє команда видання.
Раніше Москва стверджувала, що понад 600 українських військових загинули під час російського удару по Краматорську, здійсненого у відповідь за атаку на окуповану кремлівською армією Макіївку минулого тижня, йдеться в заяві Міноборони РФ.
Удар у Макіївці був націлений на професійно-технічне училище, де перебували російські призовники.