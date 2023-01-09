Президента Бразилії евакуювали зі столиці: резиденцію штурмують, влада наказала ввести військових

Січень, 08 в 22:15

У Бразилії евакуювали президента зі столиці через заворушення. Повідомляється, що прихильники колишнього президента країни Жаїра Болсонару увірвалися в урядові будівлі.

За даними іноземних видань, одна частина демонстрантів, проникнувши в будівлю національного Конгресу, почала там робити селфі та різні фотознімки.

Інша ж група людей почала штурмувати резиденцію президента. Водночас місцева влада вже віддала наказ ввести військових у столицю Бразилії, щоб заспокоїти громадян.

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Відомо, що самого президента Бразилії тимчасово евакуювали з міста через дії демонстрантів. Луїс Інасіо Лула да Сілва зараз перебуває в Сан-Паулу, зазначають закордонні журналісти.

Джерело: Folha de S.Paulo