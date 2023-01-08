Січень, 08 в 1:04

ЄС обурений стратою Мохаммада Мехді Карамі та Сейєда Мохаммада Хосейні, заарештованих та засуджених до смертної кари у зв’язку з протестами, що тривають в Ірані.

Про це йдеться в заяві Дипломатичної служби Європейського Союзу.

Акт страти протестувальників у заяві Євросоюзу називають “ще однією ознакою жорстокого придушення іранською владою цивільних демонстрацій”.

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– Європейський Союз вкотре закликає іранську владу негайно припинити практику винесення та виконання смертних вироків проти протестувальників, яка заслуговує на рішучий осуд. ЄС також закликає владу без зволікань скасувати нещодавні смертні вироки, які вже були винесені в контексті протестів, що тривають, і забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих, – йдеться у повідомленні.

Євросоюз закликав владу Ірану забезпечити, щоб ті, хто перебуває під будь-якою формою затримання або ув’язнення, не піддавалися жодній формі неналежного поводження.

Брюссель також закликав Тегеран суворо дотримуватися своїх зобов’язань, закріплених у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, учасником якого є Іран.

– Фундаментальні права, включаючи права на свободу вираження поглядів та мирних зібрань, повинні поважатися за будь-яких обставин, – йдеться в заяві.

ЄС також підтвердив тверду і принципову опозицію до застосування смертної кари в усі часи і за будь-яких обставин.

– Смертна кара є жорстоким і нелюдським покаранням, яке не діє як стримуючий фактор злочинності та є неприйнятним запереченням людської гідності та недоторканності. Крім того, це однозначне покарання, яке робить можливі судові помилки незворотними, – наголошується в заяві.

Контекст

8 січня стало відомо, що в Ірані стратили через повішення двох чоловіків – Мохаммада Мехді Карамі та Сейєда Мохаммада Хоссейні. Влада Ірану звинувачує їх у нібито вбивстві співробітника іранських сил безпеки під час протестів.

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Станом на початок січня відомо про чотири публічні страти іранських учасників антиурядових протестів.

Нагадаємо, протести в Ірані розпочалися після смерті 22-річної курдської дівчини Махси Аміні 16 вересня. Дівчину заарештувала поліція моралі трьома днями раніше за неправильне носіння хіджабу та завужені джинси.

Повідомлялось про загибель десятків людей лише за місяць протестів, серед яких були, зокрема, неповнолітні дівчата.

На початку грудня влада Ірану заявила, що перегляне закон про обов’язкове носіння хіджабу для жінок.