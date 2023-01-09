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На сході Польщі формують нову дивізію, озброєну танками Abrams

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Армія Польщі

У Польщі створюють нову військову дивізію, підрозділи якої будуть озброєні американськими танками Abrams та південнокорейськими K2 Black Panther.

Відповідне оголошення сьогодні зробив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Йдеться про створення 1 піхотної дивізії, яка розміщуватиметься на сході країни, в основному в Підляському воєводстві. Воно межує з Білоруссю та Литвою.

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Мапа Польщі

Мапа: Google maps

Новостворена військова частина розміститься між 16 та 18 механізованими дивізіями польської армії. Нова піхотна дивізія складатиметься з чотирьох бригад, до складу кожної з яких входитимуть чотири батальйони.

– Підляська дивізія буде оснащена як танками К2, так і Abrams. Тож йдеться про те, щоб максимально використати сучасну зброю, яка вже надходить до Польщі, – зазначив Блащак.

Новостворена дивізія також отримає південнокорейські гаубиці K9 Thunder та польські самохідні гаубиці Krab. Крім того, військові будуть використовувати розвідувальні БПЛА.

За словами Блащака, створення нової дивізії дозволить більш ефективно стримувати потенційну агресію проти Польщі.

– Безперечно, ми маємо справу зі спробою відбудувати Російську імперію, імперію зла. Незалежно від того, чи була вона білою чи червоною, чи тепер вона путінська, вона завжди несла зло, у чому щодня переконуються наші сусіди з України, – наголосив Блащак.

Нещодавно в Міністерстві оборони Польщі оголосили про домовленість щодо поставки 116 американських танків M1 Abrams, які вже в 2023 році надійдуть на озброєння польської армії. Ще 250 Abrams Польща планує отримати до кінця 2024 року.

У серпні минулого року Польща підписала угоду з Південною Кореєю про закупівлю гаубиць, танків та боєприпасів на загальну суму $5,8 млрд. Йшлося про поставку 180 танків K2 Black Panther та 212 самохідних гаубиць K9 Thunder.

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Джерело: Міноборони Польщі, Polsat News

Фото: Міноборони Польщі

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