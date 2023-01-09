Січень, 09 в 17:00

У Польщі створюють нову військову дивізію, підрозділи якої будуть озброєні американськими танками Abrams та південнокорейськими K2 Black Panther.

Відповідне оголошення сьогодні зробив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Йдеться про створення 1 піхотної дивізії, яка розміщуватиметься на сході країни, в основному в Підляському воєводстві. Воно межує з Білоруссю та Литвою.

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Новостворена військова частина розміститься між 16 та 18 механізованими дивізіями польської армії. Нова піхотна дивізія складатиметься з чотирьох бригад, до складу кожної з яких входитимуть чотири батальйони.

– Підляська дивізія буде оснащена як танками К2, так і Abrams. Тож йдеться про те, щоб максимально використати сучасну зброю, яка вже надходить до Польщі, – зазначив Блащак.

Новостворена дивізія також отримає південнокорейські гаубиці K9 Thunder та польські самохідні гаубиці Krab. Крім того, військові будуть використовувати розвідувальні БПЛА.

Wnioski z ćwiczeń i symulacji doprowadziły do decyzji o formowaniu nowej dywizji, która pod kątem struktury będzie podobna do @16Dywizja i @Zelazna_Dywizja. #1Dywizja zostanie wyposażona w najlepszy sprzęt, którym już dysponuje #WojskoPolskie oraz będzie niebawem pozyskany. pic.twitter.com/csfWBORWtg — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) January 9, 2023

За словами Блащака, створення нової дивізії дозволить більш ефективно стримувати потенційну агресію проти Польщі.

– Безперечно, ми маємо справу зі спробою відбудувати Російську імперію, імперію зла. Незалежно від того, чи була вона білою чи червоною, чи тепер вона путінська, вона завжди несла зло, у чому щодня переконуються наші сусіди з України, – наголосив Блащак.

Нещодавно в Міністерстві оборони Польщі оголосили про домовленість щодо поставки 116 американських танків M1 Abrams, які вже в 2023 році надійдуть на озброєння польської армії. Ще 250 Abrams Польща планує отримати до кінця 2024 року.

У серпні минулого року Польща підписала угоду з Південною Кореєю про закупівлю гаубиць, танків та боєприпасів на загальну суму $5,8 млрд. Йшлося про поставку 180 танків K2 Black Panther та 212 самохідних гаубиць K9 Thunder.

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Джерело: Міноборони Польщі, Polsat News

Фото: Міноборони Польщі