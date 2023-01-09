Озоновий шар Землі відновиться на більшості території до 2040 року – вчені

Січень, 09 в 20:27

Діра в озоновому шарі Землі, яка колись була найстрашнішою екологічною небезпекою, з якою зіткнулося людство, буде повністю вилікувана на більшій частині світу протягом наступних двох десятиліть.

Про це йдеться у новому звіті ООН. Зазначається, що цього вдалося досягнути після рішучих дій урядів щодо поступової відмови від озоноруйнівних речовин.

Згідно зі звітом, втрата озонового шару, через який люди піддавалися шкідливому ультрафіолетовому випромінюванню сонця, має бути повністю відновлена до 2040 року у всьому світі, за винятком полярних регіонів.

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Полюсам знадобиться трохи більше часу — озоновий шар повністю відновиться до 2045 року над Арктикою та до 2066 року над Антарктикою.

У 1980 році у світі забили тривогу через втрату озону. Але вже після Монреальського протоколу 1989 року озоновий шар став неухильно покращуватися. Ця міжнародна угода допомогла ліквідувати 99% озоноруйнівних хімічних речовин, як-от хлорфторвуглеці (CFC).

ООН заявила, що дії, вжиті щодо озонового шару, також сприяли більш серйозній реакції на кліматичну кризу – хлорфторвуглеці також є парниковими газами, і їхнє подальше неконтрольоване використання підвищило б глобальну температуру на 1ºC до середини століття, погіршивши ситуацію.

За словами вченого Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Девіда Фейхі, глобальна реакція на боротьбу з хлорфторвуглецями означає, що Монреальську угоду слід вважати “найуспішнішою екологічною угодою в історії, що заохочує країни світу об’єднатися, визначити результат і діяти відповідно до нього”.

Вчений додав, що навіть за швидких глобальних дій щодо хлорфторвуглеців, хімікати все ще залишаються в атмосфері близько століття.