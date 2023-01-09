Січень, 09 в 12:30

Плани президента Росії Володимира Путіна притиснути Європу енергетикою, поки що виглядають непевними.

М’яка погода, ширший спектр постачальників і зусилля зі скорочення попиту допомагають, при цьому запаси газу все ще майже повні, а ціни впали до довоєнного рівня. Після різкого повороту за останній місяць, Європа, ймовірно, вже пройшла найгіршу фазу кризи, пише Bloomberg.

Очікується зниження інфляції, стабілізація економічних перспектив Європи, якщо союзники й надалі підтримуватимуть Україну. Це залишить Кремлю менше важелів впливу на них.

Зараз дивляться

Хоча різке похолодання або перебої з поставками все ще можуть спричинити безлад на енергетичних ринках, зростає оптимізм щодо того, що Європа зможе пережити цю зиму і наступну, зазначає видання.

– Небезпека повного економічного краху, основного краху європейської промисловості, наскільки ми бачимо, відвернута, – заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек під час візиту до Норвегії, яка стала замість Росії найбільшим постачальником газу в країну.

Криза, спричинена вторгненням Росії в Україну в лютому минулого року, вже коштувала Європі близько 1 трильйона доларів через різке зростання цін на енергоносії. Уряди відреагували на неї, виділивши понад 700 мільярдів доларів допомоги компаніям і споживачам для допомоги. Вони також намагаються зменшити свою залежність від російських енергоносіїв, особливо газу.

Європейський Союз більше не імпортує вугілля і сиру нафту з Росії, а поставки газу були значно скорочені. Блок частково заповнив цю прогалину шляхом збільшення поставок з Норвегії та поставок скрапленого природного газу з Катару, США та інших виробників.

У Німеччині сховища заповнені приблизно на 91%, у порівнянні з 54% рік тому, коли Росія вже спорожняла підконтрольні їй сховища. Уряд канцлера Олафа Шольца з того часу націоналізував місцеві підрозділи Газпрому і витратив мільярди євро на заповнення резервів.