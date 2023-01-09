Січень, 09 в 14:35

Навіть після завершення повномасштабної війни в Україні проблеми у відносинах між НАТО та Росією нікуди не зникнуть. Адже Москва не відмовиться від планів контролювати сусідні держави.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на конференції з питань безпеки у Швеції.

Він зазначив, що незалежно від того, коли і як завершиться війна, ситуація з безпекою в Європі “змінилася назавжди”.

Зараз дивляться

– Режим у Москві хоче іншої Європи. Він хоче контролювати сусідні країни, а демократію та свободу сприймає як загрозу. Це ставить Росію в становище постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми в наших відносинах з РФ залишаться, – наголосив Столтенберг.

Він нагадав, що війна РФ проти України почалася не в лютому минулого року, а в 2014-му. Генсек НАТО уточнив, що Москва звикла застосовувати військову силу для досягнення своїх політичних цілей.

Він зазначив, що перемога російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України небезпечна не лише для нашої держави, а й для НАТО.

– Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це також небезпечно для нас. Меседж йому та іншим авторитарним лідерам полягатиме в тому, що якщо вони застосують військову силу, то отримають те, що хочуть. Це зробить нас більш вразливими. Не буде міцного миру, якщо гніт і тиранія переможуть свободу і демократію, – пояснив Столтенберг.

Він додав, що саме тому варто продовжувати військову підтримку України. І це не лише є моральним обов’язком країн-членів НАТО, а й важливо для їхньої безпеки.

Генсек зазначив, що надання Києву необхідної зброї є “шляхом до миру” та до виживання України як незалежної демократичної держави.

– Війни непередбачувані. Неможливо сказати, коли і як закінчиться війна в Україні. Але ми знаємо, що більшість війн закінчуються за столом переговорів. Найімовірніше, так буде і з цією. Те, чого українці зможуть досягти за столом переговорів, залежить від їхньої сили на полі бою, – заявив Столтенберг.

Він попередив, що недооцінювати Росію небезпечно, оскільки немає жодних ознак того, що амбіції Кремля змінилися.

Нещодавно Єнс Столтенберг попереджав, що Кремль не відмовився від своїх планів взяти Україну під контроль. Генсек НАТО заявив, що РФ може готувати нові наступи під час війни.

Джерело: НАТО