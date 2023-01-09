Січень, 09 в 12:35

Польща може передати Україні невелику кількість бойових танків німецького виробництва Leopard 2. Щодо цього питання тривають консультації.

Про це розповів в інтерв’ю польським ЗМІ очільник Бюро міжнародної політики Польщі Якуб Кумох.

Він пояснив, що йдеться про “символічну кількість” танків Leopard 2, які Варшава може надати в коаліції з іншими державами, які мають таке озброєння.

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– Це питання перебуває на розгляді… Тут не йдеться про передачу всіх Leopard або великої кількості Leopard, це абсолютна дезінформація. Лише про якусь символічну підтримку та участь у коаліції кількох країн, – зазначив Кумох, коментуючи повідомлення західних ЗМІ.

Він підтвердив, що “символічна підтримка” може означати надання Києву кількох чи близько десятка танків.

– Говорити про те, що Польща віддасть кілька десятків або кілька сотень одиниць (танків Leopard, – Ред.) — це абсурд. Це створює альтернативну реальність. Україна зацікавлена в тому, щоб країни Заходу надали їм певну обмежену кількість цього типу танків. У Польщі вони є. Польща, як сказав прем’єр, могла б бути частиною такої коаліції, – наголосив Кумох.

Він додав, що самотужки Польща не змогла б змінити перебіг війни, надавши кілька чи десяток танків.

За словами Кумоха, президент Польщі Анджей Дуда 9 січня проведе засідання Бюро національної безпеки, де обговорюватиметься це питання. Польський лідер запросив прем’єра Матеуша Моравецького та міністрів на це засідання. Його темою буде війна в Україні.

Днями американське видання The Wall Street Journal оприлюднило інформацію, що Польща розглядає можливість передати Україні свої основні бойові танки Leopard. Країна має понад 240 таких танків, яких вистачить на дві танкові бригади.

Згодом польський прем’єр Матеуш Моравецький повідомив, що Варшава очікує на створення широкої коаліції для передачі Україні подібного важкого озброєння.

Джерело: TVN24, WNP.PL