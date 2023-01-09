У Швеції хочуть відновити цивільний військовий обов’язок на тлі війни в Україні

Січень, 09 в 14:18

Уряд Швеції планує розглянути відновлення цивільного військового обов’язку на тлі повномасштабної війни в Європі.

Про це на пресконференції заявив шведський прем’єр Ульф Крістерссон, повідомляє Sverige Radio.

Таку службу було скасовано у 2010 році.

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Повторне запровадження цивільного військового обов’язку означатиме, що громадяни Швеції можуть бути залучені до соціально важливих видів діяльності, таких як охорона здоров’я та рятувальні служби, у разі загострення надзвичайного стану чи війни.

— Досвід України малює дуже чітку картину, оскільки аварійно-рятувальні служби стикаються із серйозним навантаженням. З огляду на ситуацію з безпекою це буде терміновий захід для зміцнення загальної обороноздатності, — зазначив на тій же пресконференції міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

Видання зазначає, що у Риксдагу усі партії, крім соціал-демократів, хочуть, щоб така держслужба була відновлена. Соціал-демократами бажають дочекатися результатів опитування у цьому питанні.

У 2017 році Швеція вирішила повернути призов на військову службу, а у травні 2022-го подала заявку на вступ до НАТО разом із сусідньою Фінляндією. Країна також зобов’язалася збільшити військові витрати до 2% від свого валового внутрішнього продукту. Також Стокгольм збільшить кількість призовників до 10 тис. осіб до наступного десятиліття.

Джерело: Sverige Radio