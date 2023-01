Заворушення у Бразилії: поліція відновила контроль над будівлями уряду, заарештовано 300 осіб

Поліція відновила контроль над головним урядовим комплексом Бразилії після того, як тисячі прихильників правого колишнього президента Жаїра Болсонару штурмували Конгрес, Верховний суд і президентський палац.

Раніше на кадрах у соціальних мережах можна було побачити, як натовпи руйнують інтер’єри трьох установ у Бразиліа, що нагадує вторгнення прихильників 45-го президента США Дональда Трампа в Капітолій США два роки тому.

Протестувальники закликали до військового перевороту, вимагаючи скасувати перемогу Луїса Інасіу Лула да Сілви на виборах і ув’язнити лідера лівих. Поліція повідомила, що заарештовано 300 осіб.

Financial Times пише, що цей інцидент викликає сумніви щодо безпеки урядових будівель у Бразилії та ставить перед новим очільником країни важкий вибір. Да Сілва, який обійняв пост президента лише тиждень тому, обіцяв об’єднати націю.

Лула не був у Бразиліа під час нападу на установи, але у своїй промові звинуватив Болсонару в хаосі та пообіцяв, що “всі, хто причетний, будуть покарані”. Він назвав протестувальників “вандалами, неофашистами та фанатиками”.

Колишній суддя Верховного суду Бразилії Марко Ауреліо Мелло в інтерв’ю газеті O Globo назвав інцидент “значно гіршим, ніж те, що сталося в Капітолії США”.

На деяких відеокадрах із заворушень видно, як прихильники Болсонару біжать по пандусу президентської резиденції та руйнують сусідню будівлю Верховного суду, вікна якого були розбиті. Очевидці повідомляли, що протестувальники викидали стільці з вікон урядових будівель.

Video captured supporters of former president #Bolsonaro smashing their way into the Planalto Palace in Brasilia. The building is the official office of the president. #Brazil pic.twitter.com/Ove6rbaguO

Експрезидент Бразилії ультраправого спрямування Болсонару, головним міжнародним союзником якого був Трамп, вилетів з Бразилії напередодні інавгурації Лули і зараз перебуває у Флориді.

Він відреагував на недільні події короткою серією дописів у соціальних мережах, заявивши, що вторгнення в громадські будівлі перейшло межу.

All eyes need to be on Brazil right now. Democracy is completely under attack. Bolsonaro supporters are invading Congress, the presidential

palace, and realms of power in Brazil.

Unbelievable scenes.

pic.twitter.com/q0ywe88ubm

— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) January 8, 2023