Січень, 10 в 12:00

Вірменія відмовилася від проведення в 2023 році військових навчань Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомив сьогодні на пресконференції прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян.

За його словами, Міноборони Вірменії вже поставило до відома об’єднаний штаб ОДКБ про таке рішення Єревану. Пашинян зазначив, що наразі проведення навчань є недоцільним.

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– Міністр оборони Вірменії поінформував об’єднаний штаб ОДКБ про те, що у нинішній ситуації вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ на території Вірменії. Принаймні цього року такі навчання не пройдуть, – наголосив Пашинян.

Раніше повідомлялося про намір провести на території Вірменії навчання ОДКБ під назвою Непорушне братство-2023.

Під час пресконференції Пашинян також прокоментував ситуацію довкола Лачинського коридору. Це гірський коридор, який з’єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. Між Вірменією та Азербайджаном з кінця 1980-х років триває територіальна суперечка щодо Нагірного Карабаху.

У грудні 2022 року Лачинський коридор був перекритий азербайджанськими протестувальниками. Єреван стверджує, що після перекриття цієї дороги припинилися постачання продуктів та життєво важливих товарів на територію Нагірного Карабаху. Водночас так звані російські “миротворці”, які мали забезпечувати захист Лачинського коридору, не сприяли розблокуванню дороги.

Азербайджан, своєю чергою, заперечує факт блокади коридору та стверджує, що екологічні активісти, які беруть участь в акції протесту, не перешкоджають руху гуманітарних вантажів.

Нікол Пашинян сьогодні відреагував на інформацію про ультиматум Вірменії до Росії щодо того, що якщо Лачинський коридор не буде розблокований до 10 січня, країна вийде з ОДКБ.

– Я не вважаю, що ми повинні говорити з нашими партнерами мовою ультиматумів. Те, що ми маємо сказати про цю ситуацію, вже було сказано, і, за великим рахунком, додати нічого, – повідомив Пашинян.

Варто зазначити, що в листопаді минулого року прем’єр-міністр Вірменії відмовився підписувати підсумкову декларацію саміту ОДКБ. Він пояснив це тим, що в документі була відсутня політична оцінка дій Азербайджану. В Єревані заявляли, що ОДКБ не надала Вірменії гарантій безпеки у конфлікті з Азербайджаном.

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) була створена в травні 1992 року. Це військово-політична організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Варто зазначити, що Вірменія – не перша країна-член ОДКБ, яка відмовилася від проведення навчань. У жовтні минулого року навчання ОДКБ вирішив скасувати Киргизстан.

Того ж місяця із гучною заявою виступив президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Він розкритикував підхід влади РФ до стратегічних партнерів та озвучив вимогу поважати малі республіки.

Джерело: News.am, Радіо Азатутюн