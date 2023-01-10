Січень, 10 в 8:34

Естонія планує цього місяця надати юридичний план арешту російських активів, оскільки країна хоче передачі Україні цих коштів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Наприкінці грудня уряд у Таллінні доручив міністерствам розробити план конфіскації російських активів. Законодавчу базу мають створити до кінця січня.

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Естонія має намір подати свій план до того, як Європейська комісія розробить свою угоду про те, як розпорядитися 300 млрд євро в резервах російського центрального банку та ще мільярдами заморожених активів росіян, які перебувають під санкціями.

За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам в Естонії, становлять майже 20 млн євро.

За даними джерел, уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца готовий конвертувати російські активи на допомогу Україні, якщо розв’яжуть юридичні питання.

За словами одного з джерел, одним із варіантів було б вилучення активів у осіб, причетних до воєнних злочинів, а не накладення загальних арештів, оскільки на юридичне врегулювання цього можуть піти роки.

У грудні 2022 року країни ЄС погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.