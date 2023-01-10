Січень, 10 в 7:48

Німеччина, нарешті, погодилася поставити Україні бойові машини піхоти Marder, і тепер на Берлін наростає новий тиск щодо відправлення сучасних бойових танків Leopard 2.

Про це пише видання Politico.

Своєю чергою Велика Британія розглядає можливість відправки в Україну понад 10 своїх бойових танків Challenger 2. Якби Велика Британія зробила це, Берліну було б значно важче прикриватися своїм нинішнім аргументом, що він не хоче, щоб лише Німеччина відправляла важке озброєння.

Зараз дивляться

Західні військові аналітики побоюються, що після майже року війни Росія зважиться на новий наступ найближчими тижнями або місяцями, скориставшись виснаженням запасів боєприпасів в Україні.

Постачання танків Leopard 2 стане значним стимулом для Збройних сил України, оскільки союзники Києва досі були готові відправити лише старі танки радянських часів, які все ще були на складах країн Східної Європи.

Французький чиновник повідомив Politico, що Париж намагається домогтися від Берліна згоди на відправку танків Leopard до України напередодні франко-німецького саміту 22 січня.

Аналогічно і Польща, котра хоче сформувати широку коаліцію західних партнерів для спільної передачі Leopard Україні.

– Ми закликаємо інші країни сформувати широку коаліцію для передання Україні сучасніших танків, таких як танки Leopard, – заявив раніше заступник міністра закордонних справ Павло Яблонський.

60-тонні Leopard 2 стоять на озброєнні у Німеччини, Іспанії, Польщі, Греції, Данії та Фінляндії. Танк має 120-міліметрову гармату, сучасну систему захисту та броню.

– Українцям дуже потрібні Leopard, бо їх багато в Європі, – заявив французький чиновник.

Оскільки танки Leopard виробляє німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann, для їх доставки в Україну потрібен дозвіл на реекспорт країни походження – Німеччини, а це означає, що міжнародний тиск зараз зосереджено на Берліні.

Раніше речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрайт заявив, що Берлін не має в планах відправляти в Україну танки Leopard 2.