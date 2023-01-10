Січень, 10 в 19:06

Країни G7 мають намір розробити два граничних рівні цін на російські нафтопродукти, щоб врахувати той товар, який продається за вищими цінами, ніж сира нафта, а також той, що продається зі знижкою.

Про це пише інформагентство Bloomberg із посиланням на чиновника з G7, знайомого з обговоренням.

В рамках санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну Європейський Союз має намір заборонити імпорт російських нафтопродуктів з 5 лютого і ввести обмеження на експорт до третіх країн, що, зокрема, торкнеться дизельного пального, лігроїну і мазуту. Точні механізми та рівні цін все ще обговорюються між країнами G7 та ЄС.

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Заборона на нафтопродукти йде за європейською забороною від 5 грудня на імпорт російської нафти, а також механізмом обмеження цін, який дозволяє європейським компаніям надавати фінансування та страхування для експорту нафти з Росії за ціною не вище $60 за барель.

Система, яка спрямована на обмеження доходів Росії, уникаючи при цьому стрибків цін на нафту, поки що була успішною в досягненні обох цілей, сказав чиновник G7, який говорив з журналістами на умовах анонімності.

Згідно з даними, наданими Argus Media, російська нафта марки Urals (основний експортний потік) коштувала $37,80 за барель в порту Приморськ на Балтійському морі в п’ятницю. Це було менше половини від того, що ф’ючерси на нафту марки Brent встановилися в той же день.

Заборона на постачання нафтопродуктів є в деякому сенсі складнішою в розробці та реалізації, оскільки дизельне пальне і гас історично торгуються за преміальними цінами порівняно з нафтою, водночас мазут продається зі знижкою, сказав чиновник. Видання вказує, що ціни на ці продукти також були надзвичайно волатильними протягом останнього року.

Bloomberg пише, що деякі європейські чиновники були стурбовані дефіцитом поставок дизельного пального в цьому році, але представник G7 сказав, що ринок повинен бути досить гнучким, щоб адаптуватися.

Наприклад, російське дизельне пальне, яке зараз продається в Європу, ймовірно, знайде покупців в Латинській Америці та Африці. Європа тим часом, певно, зможе купувати дизельне пальне з Близького Сходу і США, які наразі продають більше в Латинську Америку та Африку.

Чиновник, який описав це як перерозподіл торгівлі через Атлантику, сказав, що це може призвести до підвищення вартості доставки, оскільки деякі вантажі будуть перевозитися на більшу відстань.

Поки що незрозуміло, як Росія відреагує на переміщення нафтопродуктів, пише Bloomberg. Раніше Москва рішуче виступала проти встановлення верхньої межі ціни на сиру нафту. Водночас вона продовжує продавати нафту, але Міністерство енергетики РФ заявило, що вводить нові правила моніторингу, які допоможуть їй обмежити будь-які можливі цінові знижки, що з’являються.

ЄС має намір переглянути рівень верхньої межі ціни на нафту в середині січня, і деякі країни хочуть знизити її на 5%. Чиновник G7 зазначив, що ринок вже допоміг досягти нижчих цін, що свідчить про відсутність необхідності у формальних бюрократичних змінах.

За словами джерела Bloomberg, Китай та Індія змогли домовитися з Росією про зниження цін на нафту з моменту введення верхнього ліміту.

З 5 грудня країни Великої сімки встановили ліміт цін на російську нафту, що продається морем, на рівні $60 за барель. До країн G7 приєдналась Австралія.