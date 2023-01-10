Німеччина надасть Україні танки Leopard за однієї умови – Шольц

Січень, 10 в 11:18

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний в необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками, це стосується і передання танків Leopard 2 – Берлін не піде на такий крок самостійно.

– Німеччина не піде на це сама. Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками… Все інше було б безвідповідальним у такій небезпечній ситуації, – сказав він на заході Соціал-демократичної партії (СДПН) у Берліні.

За його словами, західні союзники нібито витратили “багато часу на підготовку, обговорення та організацію щодо цього питання”.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Берлін не відкидає можливості постачання Києву танків Leopard для підтримки ЗСУ в майбутньому.

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Проте згодом речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрайт заперечив слова міністра і сказав, що таких планів наразі немає.