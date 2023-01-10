Столтенберг закликав посилити допомогу Україні: Зброя – це шлях до миру

Січень, 10 в 15:19

Україна потребує більше додаткового озброєння з боку партнерів, щоб скоріше завершити війну, розв’язану проти неї Росією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі з нагоди підписання декларації про співпрацю НАТО та ЄС.

– Зброя – це фактично шлях до миру, – наголосив він.

Тому закликав союзників більше вкладатися в оборону, допомогати Україні у відстоюванні свободи та демократії.

Зараз дивляться

Євросоюз та НАТО 10 січня підписали оновлену спільну декларацію про співпрацю. Вона стала першою за останні п’ять років та з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Напередодні Столтенберг не виключив можливості поставок Україні танків.

За його словами, війна РФ проти України має закінчитися за столом переговорів, однак до них ще далеко.