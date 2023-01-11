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Не продовжуватимуть автоматично: в українців закінчується тимчасовий захист в одній із країн ЄС

Юля Захарченко, редакторка стрічки
поспорт України, біженці, впо
Фото: Depositphotos

В Естонії знайшли тимчасово житло понад 65 тис. українців, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак з середини року приплив нових людей скоротився вдвічі, а у грудні – виїзд перевищив в’їзд.

Естонська влада вирішила не продовжувати тимчасовий захист автоматично через великий відтік людей. Зокрема, у жовтні до країни прибуло 8 тис. біженців, у грудні – менше ніж 3,5 тис. людей.

В українців, які прибули у перші дні війни, незабаром закінчиться термін дії дозволу на тимчасове проживання – це стосується 17,5 тис. біженців.

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Дозволи необхідно продовжити, але влада вважає, що багато українців повернулися додому або переїхали в іншу країну, тому тимчасовий захист не продовжуватимуть автоматично.

Оновити документ можна за три або щонайменше за один місяць до його закінчення. Вже 40 тис. українців подали клопотання про його продовження, заявили в Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії.

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Джерело: ERR

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