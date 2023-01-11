Поразка РФ у війні проти України є стратегічною метою Латвії – МЗС країни
Стратегічною метою Латвії є поразка Росії у війні проти України та відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.
Про це йдеться в щорічній доповіді міністра закордонних справ Латвії Едгара Рінкевича, що буде проголошена в Сеймі 26 січня.
У вступній частині доповіді, що вже подана на розгляд уряду, очільник МЗС Латвії наголошує: РФ не приховує, що для неї війна проти України – це протистояння не лише з Україною, а й із Заходом загалом.
– За цих обставин визначені раніше основні цілі зовнішньої політики Латвії – забезпечення незалежності держави, стійка безпека та добробут суспільства – набувають ще більшого значення.
У стратегічних інтересах Латвії – досягти поразки Росії у війні проти України та відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах, – наголосив Едгар Рінкевич.
На його переконання, поразка Росії має відновити лад у світі та запобігти повторенню подібних злочинів агресії в майбутньому.
– Протидія війні Росії в Україні та підтримка України є головним завданням зовнішньої політики Латвії, а максимальне обмеження загроз, спричинених діями РФ, стане головним пріоритетом найближчих років, – йдеться в доповіді міністра закордонних справ Латвії.
Те, що український фронт фактично є лінією оборони Латвії, напередодні заявила й глава Міноборони країни Інара Мурнієце.
Очільниця відомства повідомила, що Латвія готова запропонувати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger на наступному засіданні у форматі Рамштайн, а також продовжити постачання безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.
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Джерело: Delfi Plus