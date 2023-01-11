Січень, 11 в 15:35

Білоруське приватне охоронне підприємство ГардСервіс, якому Олександр Лукашенко дозволив мати вогнепальну зброю, може готуватися до участі у війні проти України. Видання Deutsche Welle пише, що це підприємство в рази збільшило кількість співробітників, а його персонал тренується вже кілька місяців. Представник Об’єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик вважає, що персонал ГардСервіс готують до участі у бойових діях, навчання відбувається на кількох білоруських полігонах. Зараз дивляться

— Я знаю, що офіцери 5 бригади спецпризначенців (базується у Мар’їній Гірці Мінської області, – Ред.) тренують співробітників ГардСервіс на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки Динамо, там також проходять активні дії, – каже він.

Сахащик припускає, що кількість персоналу цього підприємства наразі може налічувати понад тисячу. За його словами, підготовка та набір кадрів тривають уже кілька місяців.

— Персонал збільшили за рахунок офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів, які служили в силах спеціальних операцій та у спецпідрозділах силових відомств Білорусі, – додає Сахащик.

На його думку, співробітників ГардСервіс можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах і для штурмів, як найманців російської ПВК Вагнера. Раніше Сахащик заявляв, що російський диктатор Володимир Путін інвестував у ГардСервіс “дуже серйозну суму” і створює з неї “білоруський аналог Вагнера”.

Що відомо про ГардСервіс

Приватне охоронне підприємство з’явилося у Білорусі у червні 2020 року.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко своїм указом дозволив його співробітникам носити, зберігати та використовувати службову та цивільну зброю, а також спеціальні засоби та фізичну силу “у порядку, встановленому законом для воєнізованої охорони”.

Компанію очолив Євген Чанов – колишній військовослужбовець бригади спеціального призначення, який займався геологорозвідкою в Центральній Азії та Африці. Згодом власником ГардСервісу став близький друг соратника Лукашенка Віктора Шеймана, голова фонду Пам’ять Афгану Олександр Метла.

Повідомлялося, що до підприємства можуть потрапити лише “перевірені” люди.