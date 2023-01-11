У Німеччині заявили, що не отримували запитів від союзників на передачу Україні танків Leopard

Січень, 11 в 17:19

В уряді Німеччини заявили, що не отримували жодних запитів чи офіційних повідомлень від союзників про постачання Україні бойових танків Leopard.

Відповідну заяву зробив речник німецького уряду після візиту міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок до Харкова, під час якого вона пообіцяла більше зброї Україні та висловила надію, що Берлін передасть танки Leopard.

Речник зазначає, що Німеччина тісно координує свої дії зі США, Францією, Великою Британією та іншими країнами про військову підтримку України.

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Минулого тижня Німеччина пообіцяла відправити 40 броньованих бойових машин піхоти Marder в Україну, паралельно з тим, як США поставлять 50 БМП Bradley.

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі є понад 2 тис. одиниць і вони стоять на озброєнні 13 країн. Але для реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.