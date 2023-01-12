Січень, 12 в 20:44

На півночі Швеції, значно вище Полярного кола, виявлено велике родовище рідкісноземельних металів. Ймовірно, воно є найбільшим із відомих на території Європи.

Як поінформували в пресслужбі шведської гірничовидобувної компанії LKAB, поклади виявлено в районі міста Кіруна, майже за 1 тис. км на північ від Стокгольма.

В компанії зазначили, що знайшли “значні поклади” рідкісноземельних металів, які необхідні для виробництва смартфонів, електромобілів та вітрових турбін.

Запаси родовища перевищують 1 млн тонн. За даними LKAB, це найбільше відоме родовище такого типу в Європі. Водночас у компанії попередили, що до початку видобутку може пройти щонайменше десять років.

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– Це хороша новина не лише для LKAB, регіону та народу Швеції, а й для Європи та клімату. Це найбільше відоме родовище рідкісноземельних елементів у нашій частині світу, і воно може стати суттєвим будівельним блоком для виробництва критично важливої сировини, яка є необхідною для “зеленого переходу”, – зазначив керівник компанії Ян Мострьом.

В LKAB пояснили, що в Європі наразі не видобувають рідкоземельні елементи, а тому вона залежить від їх імпорту. Водночас, згідно з оцінкою Європейської комісії, до 2030 року попит на рідкоземельні елементи для електромобілів і вітрових турбін може зрости більш ніж у п’ять разів. Наразі на ринку цих металів домінує Китай, і цей фактор, збільшує вразливість європейської промисловості.

Тож відкриття нового родовища може стати початком кінця залежності Європи від імпорту рідкісноземельних металів із Китаю.

Міністерка з питань енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш назвала свою країну “золотою жилою” у зв’язку з відкриттям родовища. За її словами, виявлені поклади відіграють важливу роль у переході Європи на “зелену” енергетику та допоможуть не залежати від поставок з Китаю та РФ.

LKAB уже розпочала підготовку штреку (горизонтальної гірничої виробки) довжиною в кілька кілометрів на глибині приблизно 700 м до нового родовища, щоб мати можливість детально його дослідити.

У компанії планують подати заявку на його розробку в 2023 році. Однак в LKAB прогнозують, що видобуток сировини та її постачання на ринок може розпочатися не раніше ніж через 10-15 років.

Рідкісноземельні метали зараз проникають у життя майже кожної людини на планеті, оскільки використовуються під час виробництва багатьох звичних речей: від жорстких дисків до ліфтів та поїздів. Вони мають ключове значення для деяких технологій в енергетиці та медицині. Крім того, вони особливо важливі для сфери “зеленої” енергетики.

До рідкісноземельних металів належить група із 17 елементів періодичної системи: скандій, ітрій, лантан, церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій та лютецій.

Євросоюз зараз отримує близько 98% рідкісноземельних металів із Китаю.

Джерело: Компанія LKAB