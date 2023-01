Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк оприлюднив інформацію, що Білорусь начебто не потрапила під обмеження в останніх санкційних пакетах Європейського Союзу на запит України. Однак в українському Міністерстві закордонних справ уже спростували це твердження.

Як наголосив спікер МЗС України Олег Ніколенко, повідомлення про нібито прохання України не включати Білорусь в останні пакети санкцій Євросоюзу не відповідає дійсності.

Він нагадав, що за підтримку війни РФ проти України на Білорусь вже було накладено низку персональних та секторальних санкцій. Під обмеження потрапили режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка, військове командування Білорусі, пропагандисти, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК (наприклад, міністерство оборони та комітет держбезпеки), центральний банк та чотири інші білоруські банки.

Також діє заборона на постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив, на діяльність вантажних операторів.

Він додав, що Україна та країни-партнери зараз активно працюють над змістовним наповненням десятого пакету санкцій ЄС.

Раніше сьогодні журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк прокоментував нещодавню заяву очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що ЄС запровадить санкції проти Білорусі за підтримку повномасштабної російської агресії проти України.

one of the reasons why #Belarus hasn’t been sanctioned together with #Russia in the EU’s last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023