Січень, 12 в 12:36

Білорусь не потрапила під обмеження в останніх санкційних пакетах Європейського Союзу на запит України.

Про це поінформував у своєму Twitter журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Таким чином він прокоментував нещодавню заяву очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що ЄС запровадить санкції проти Білорусі за підтримку повномасштабної російської агресії проти України.

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– Одна з причин, чому Білорусь не потрапила під санкції разом із Росією в останніх санкційних пакетах Євросоюзу, полягає в тому, що Україна попросила не включати туди Мінськ, – зазначив Йозвяк.

one of the reasons why #Belarus hasn’t been sanctioned together with #Russia in the EU’s last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023

Як відомо, Євросоюз зараз працює над десятим пакетом санкцій проти РФ. За даними західних ЗМІ, нові обмеження також стосуватимуться Білорусі.

Днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС запропонує нові санкції проти країн, які допомагають Росії у війні проти України. Йдеться про Білорусь та Іран.

Україна розраховує, що десятий пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі РФ, зокрема Росатому.