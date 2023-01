Білорусь не потрапила під обмеження в останніх санкційних пакетах Європейського Союзу на запит України.

Про це поінформував у своєму Twitter журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Таким чином він прокоментував нещодавню заяву очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що ЄС запровадить санкції проти Білорусі за підтримку повномасштабної російської агресії проти України.

one of the reasons why #Belarus hasn’t been sanctioned together with #Russia in the EU’s last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023