У Стамбулі знову пролунав вибух: є загиблі та постраждалі

Січень, 12 в 17:10

У Стамбулі (Туреччина) пролунав вибух. Є загиблі та поранені.

– Я засуджую терористичний акт у Стамбулі, який за оцінкою був атакою терориста-смертника сирійського походження. На жаль, у нас 10 загиблих, у тому числі іноземці та громадяни Туреччини… Також є 15 поранених, – заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телевізійному виступі.

Зазначається, що турецька поліція оточила площу, яка знаходиться в історичному районі Султанахмет центру Стамбула.

Повідомляється про щонайменше про 10 загиблих та 15 поранених. Усіх постраждалих уже доправили до міських лікарень. Їхній стан оцінюють як тяжкий.

Зараз дивляться

Район вибуху повністю контролюється поліцією, територію площі перевіряють на наявність вибухівки.

Про причину вибуху не повідомляється, за однією з версій, вибух міг здійснити терорист-смертник. Епіцентр вибуху знаходився поруч із трамвайною зупинкою. На місце події прибула велика кількість поліцейських машин і карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок за останній час у Стамбулі. Так, 13 листопада там пролунав вибух на пішохідній туристичній вулиці Істікляль, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Джерело: The Guardian