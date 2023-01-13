Від Суровікіна чекали ескалації і жорсткої тактики: іноземні ЗМІ про російські кадрові перестановки

Січень, 12 в 23:35

Росія замінила Сергія Суровікіна, який лише три місяці очолював та віддавав накази для ударів по Україні, після низки невдач на полі бою і нездатності переломити хід війни на користь Москви.

Суровікіна, якого росіяни називають “генерал Армагеддон”, замінить найвищий за рангом військовий офіцер РФ Валерій Герасимов. Суровікін залишиться на посаді одного з його заступників.

Ця перестановка – друга з початку повномасштабного вторгнення в лютому – відбулася після того, як російська армія втратила позиції внаслідок українського контрнаступу і викликала негативну реакцію всередині РФ.

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На що чекав Кремль від Суровікіна

Коли 56-річний Суровікін був призначений на цю посаду в жовтні, Кремль очікував, що йому вдасться розвернути очевидний наступ Росії шляхом ескалації війни в Україні та жорстокої тактики, розробленої під час його керівництва військами РФ у Сирії.

Але за ці три місяці Росія втратила контроль над Херсоном – єдиним обласним центром України, який їй вдалося захопити. Там РФ намагалася забезпечити базовим обладнанням, житлом і сучасним озброєнням 300 тис. солдатів, мобілізованих у вересні.

Видання Financial Times стверджує, що російські військові аналітики скептично ставляться до того, що кадрові перестановки розв’язуватимуть проблеми, з якими стикається армія РФ, зокрема, негнучке ієрархічне керівництво, нестачу обладнання та погане забезпечення солдатів.

– Сума не змінюється від зміни місць її частин: це єдине, що можна сказати про призначення Герасимова, – стверджують іноземні видання.

Бої за Соледар

Найближче до перемоги на полі бою Росія підійшла з липня – це її нинішній наступ в “соляному” місті Соледарі, поблизу Бахмута на сході України. Але ця битва також вже проявила лінії розлому, що розділяють російські сили в Україні, стверджують журналісти Financial Times.

– Вони просто тасують колоду, тому що вони в глухому куті та не знають, що робити. Всі ці російські військові – це старі чоловіки, яким під 70 років, і вони не знають, як воювати в умовах сучасної війни, – йдеться у повідомленні.

Журналісти порівнюють кадрові перестановки у РФ з класичною російською притчею про лісових звірів, які створили некомпетентний інструментальний квартет і просять поради в солов’я, але отримують лише відмову.

– Робіть, як хочете, все одно нічого не вийде. Музикантами ви ніколи не станете.

РФ планує новий наступ на Україну

Українські військові заявили, що очікують нового наступу Росії на початку весни. Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний сказав The Economist у грудні, що російські війська готуються на 100%.

– Потужна атака Росії може відбутися у лютому, у кращому випадку – у березні, а в гіршому – наприкінці січня, – сказав український воєначальник.

Проте іноземні журналісти відзначають, що між російськими генералами є конкуренція, неначе серед найкращих собак Кремля.

– Суровікін не покараний, а Герасимов не покараний. Це все одна команда. І, звісно, ​​з конкуренцією, яка завжди буває серед найкращих собак, – пишуть у CNN.

Роль ПВК Вагнера у війні

Засновник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин став помітною та “голосною” персоною, оскільки його контрактники беруть активну участь у штурмі Соледару Донецької області.

Він неодноразово заявляв, що за просування на цьому напрямку відповідають виключно бійці ПВК Вагнера.

Між Пригожиним і російським генералом Суровікіним викарбувана довга та “напружна” історія.

Зокрема, Пригожин висміяв генерала Суровікіна за впорядковане виведення російських військ на правому березі Херсонській області, оскільки їхня позиція ставала все менш стійкою.

Герасимову доведеться вести справжню війну

Британський політолог, лектор та автор праць на теми міжнародної злочинності та російських безпекових питань Марк Галеотті ствержує, що Герасимов може вдатися до російської диверсії, яка відбувалася в Україні у 2014 році.

Порушити ланцюжок командування, розпалити місцеві повстання, глушити комунікації — всі ці класичні кроки РФ почалися не в Криму, однак продовжуються саме там.

Але тепер генералу Герасимову доведеться вести справжню повномасштабну війну, щоб догодити Кремлю, наголошують журналісти CNN.