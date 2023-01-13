Січень, 13 в 15:42

Дефіцит торговельного балансу Китаю з Росією у 2022 році досяг рекордних 38 млрд доларів, оскільки світові ціни на енергоносії різко зросли через війну в Україні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними головного митного управління Китаю, у 2022 році друга за величиною економіка світу закупила в Росії товарів на 114,1 млрд доларів, що на 44% більше, ніж роком раніше. Для порівняння, загальний обсяг імпорту Китаю з усього світу за рік зріс лише на 1,1%.

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Експорт до Росії зріс приблизно на 13% до 76,1 млрд доларів. Це призвело до торгового дисбалансу більш ніж утричі порівняно з роком раніше.

Китай став одним із небагатьох великих покупців – разом з Індією та Туреччиною – нафти з Росії. Країни Великої сімки та Євросоюзу запровадили санкції на енергоносії з РФ.

Китай не приєднався до США та їхніх союзників щодо обмеження цін на російську нафту, тож Пекін отримав на неї великі знижки.

За даними китайської митниці, загальний обсяг імпорту сирої нафти Китаєм минулого року за вартістю підскочив на 41,4% порівняно з 2021 роком, хоча обсяг скоротився на 0,9%.

Китаю вдалося уникнути стрімкого зростання цін, як, наприклад, у Європі та США. Частково це пов’язано зі збільшенням внутрішнього видобутку вугілля й підтримкою урядом цін на стабільному рівні.

Споживча інфляція у Китаї збільшилася на 2% минулого року, водночас ціни на воду, електроенергію та паливо зросли на 2,9%.

Загроза імпортованої інфляції збережеться у 2023 році, але Китай здатний її стримувати.

Раніше видання NYT написало у матеріалі, що Китай та Росія опинилися в слабкому становищі, обтяжені геополітичними та економічними загрозами. Обидві країни мають мало місця для маневру, що робить їхні відносини ще важливішими, проте і складними.