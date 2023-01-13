Міністр оборони Німеччини вирішила подати у відставку – Bild

Січень, 13 в 21:38

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила подати у відставку. Поки що невідомо про причини ухваленого рішення.

За даними видання Bild, про рішення Ламбрехт подати у відставку розповіли одразу декілька інформованих джерел.

Водночас Ламбрехт поки що не робила жодних публічних заяв про свою відставку. Міністерство оборони Німеччини цю тему не коментувало.

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На початку грудня минулого року в німецькому уряді виник скандал через нестачу боєприпасів, зокрема, до ЗРК Gepard, які передавали Україні. Тоді Ламбрехт розкритикували через те, що ситуація з постачанням лише погіршилася.

Міноборони Німеччини відмовлялося передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Ламбрехт заявила, що ЗРК призначені для розгортання лише на території НАТО, але згодом Берлін пообіцяв передати Києву батарею Patriot.