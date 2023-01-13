Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Міністр оборони Німеччини вирішила подати у відставку – Bild

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Крістін Ламбрехт - глава Міноборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила подати у відставку. Поки що невідомо про причини ухваленого рішення.

За даними видання Bild, про рішення Ламбрехт подати у відставку розповіли одразу декілька інформованих джерел.

Водночас Ламбрехт поки що не робила жодних публічних заяв про свою відставку. Міністерство оборони Німеччини цю тему не коментувало.

Зараз дивляться

На початку грудня минулого року в німецькому уряді виник скандал через нестачу боєприпасів, зокрема, до ЗРК Gepard, які передавали Україні. Тоді Ламбрехт розкритикували через те, що ситуація з постачанням лише погіршилася.

Міноборони Німеччини відмовлялося передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Ламбрехт заявила, що ЗРК призначені для розгортання лише на території НАТО, але згодом Берлін пообіцяв передати Києву батарею Patriot.

Читайте
Німеччина оголосить рішення щодо постачання Україні танків Leopard наступного тижня – ЗМІ

Джерело: Bild
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка