Січень, 13 в 19:01

Серед військових Російської Федерації фіксують непоодинокі випадки, коли вони вживають наркотичні засоби. Бувало й таке, що солдати РФ ледь не зайшли на позиції українських захисників під дією заборонених речовин.

Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова дружини російського окупанта зі своєю знайомою. Вона розповіла жінці, що солдати ЗС РФ неодноразово вживали наркотики.

– А Паша знаєш що мені сказав? Значить, він “ширнувся”, і його напевно покарали… Він же не штурмовик, він же шахтар, – стверджує дружина військового РФ.

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Проте це був не одиничний випадок, оскільки російські солдати не цураються наркотиків. Зокрема, один з них ледь не зайшов на позиції воїнів Збройних сил України.

– Знаєш що мені Павло сказав? Валя, ти не повіриш, мої пообкурювалися вчора. Їхні очі – у них нічого, якісь кролики-зайчики, – стверджує жінка.

У Головному управлінні розвідки Міноборони пообіцяли, що російських загарбників чекає справедлива відплата за кожен воєнний злочин проти України.