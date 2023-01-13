Злякані, знімають розпізнавальні знаки: білоруска про мобілізованих росіян
Місцева мешканка у Білорусі розповіла, що поведінка військових російської окупаційної армії дуже змінилася з весни.
Раніше сайт Charter97.org повідомляв, що білоруські інструктори на полігоні під Осиповичами готують до участі у війні в Україні російських новобранців.
— Цих “мобіків” просто повно. Ще навесні 2022 року приїжджали до найбільшого магазину міста на автомобілях з “Z” та “V”. Поводилися по-хамськи і нахабно. Мета походу в магазин – горілка та енергетики. Брали їх цілими візками. Зрозумілим був їхній стан, місцеві їх цуралися, просто не знали, чого від них чекати.
Однак, як стверджує жінка, зараз вони вже абсолютно інакші – “зашугані, злякані”.
— У воєнному одязі, сором’язливо знявши з нього всі розпізнавальні знаки, купують теплі шкарпетки з нещасним виглядом.
За її словами, російських солдатів місцеві жителі приймають холодно.
— Спочатку було бажання підійти і цю ж пляшку горілки розбити об їхню голову. Розмовляти з ними чи щось питати – немає бажання. А вже й знайомитись тим більше.
Нещодавно видання Deutsche Welle повідомляло, що білоруське приватне охоронне підприємство ГардСервіс може готуватися до участі у війні проти України. Його називають аналогом російського ПВК Вагнера.
Джерело: Charter97.org