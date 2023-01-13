Злякані, знімають розпізнавальні знаки: білоруска про мобілізованих росіян

Січень, 13 в 15:51

Місцева мешканка у Білорусі розповіла, що поведінка військових російської окупаційної армії дуже змінилася з весни.

Раніше сайт Charter97.org повідомляв, що білоруські інструктори на полігоні під Осиповичами готують до участі у війні в Україні російських новобранців.

— Цих “мобіків” просто повно. Ще навесні 2022 року приїжджали до найбільшого магазину міста на автомобілях з “Z” та “V”. Поводилися по-хамськи і нахабно. Мета походу в магазин – горілка та енергетики. Брали їх цілими візками. Зрозумілим був їхній стан, місцеві їх цуралися, просто не знали, чого від них чекати.

Однак, як стверджує жінка, зараз вони вже абсолютно інакші – “зашугані, злякані”.

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— У воєнному одязі, сором’язливо знявши з нього всі розпізнавальні знаки, купують теплі шкарпетки з нещасним виглядом.

За її словами, російських солдатів місцеві жителі приймають холодно.

— Спочатку було бажання підійти і цю ж пляшку горілки розбити об їхню голову. Розмовляти з ними чи щось питати – немає бажання. А вже й знайомитись тим більше.

Нещодавно видання Deutsche Welle повідомляло, що білоруське приватне охоронне підприємство ГардСервіс може готуватися до участі у війні проти України. Його називають аналогом російського ПВК Вагнера.

Джерело: Charter97.org