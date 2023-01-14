Потрібно зупинити Росію на полі бою: Зеленський закликає надати зброю після ракетної атаки

Січень, 14 в 19:41

Країну-агресора Російську Федерацію, яка сіє смерть та масово вбиває людей, потрібно зупинити на полі бою в Україні – для цього необхідна зброя від партнерів та союзників.

Про це заявив президент України у вечірньому відеозверненні 14 січня після масованого ракетного обстрілу, здійсненого російською армією.

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– Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, у нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть. І я дякую всім, хто нам у цьому допомагає, – наголошує президент України.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українських містах – Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів, повідомив президент.

– У місті Дніпрі внаслідок цього російського удару зруйновано житловий будинок. Вдалося врятувати десятки людей – поранених і травмованих. Їм надається допомога. Розбір завалів ще досі продовжується і триватиме всю ніч. Скільки всього людей під завалами, поки що невідомо. На жаль, перелік загиблих зростає з кожною годиною… Мої співчуття рідним і близьким, – зазначає глава держави.

Всі служби зараз працюють у місцях, куди влучили російські ракети. З понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито – це сотні врятованих життів.

Проте є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури, через що найскладніша ситуація у Харківській та Київській областях.